Скабеева взорвалась после решения властей: "Долгие годы вешали на уши лапшу"

Скабеева взорвалась после решения властей: "Долгие годы вешали на уши лапшу"
Фото: кадр "60 минут", Россия 1
Знаменитость не смогла сдержать эмоций

Телеведущая Ольга Скабеева в честь годовщины начала российской спеоперации на Украине попала в черный список США. Санкции в Вашингтоне объяснили тем, что она является супругой Евгения Попова – другого журналиста, против которого ранее приняли аналогичные меры. Ограничения позразумевают запрет на въезд, цитирование, а также заморозку всех западных активов, если такие имеются.

На это уже отреагировала сама Скабеева. В своем Telegram она написала, что США оказали ей невероятную честь, но вместе с тем они "открыли очередной ящик пандоры". 

Журналистка напомнила об особенностях американского законодательства, в котором указаны основополагающие принципы о свободе слова, вереисповедания и подобные.

"Как раз то, что нам долгие годы вешали на уши как лапшу", – отметила она.

Скабеева считает, что решение ввести против нее санкции является надругательством над наследием отцов-основателей США.

"Пожелаем им удачи в самоуничижении. Служу России!",

– подытожила она.

Новые санкции США также коснулись вице-премьера Татьяны Голиковой, ее супруга, бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко, несколько федеральных и региональных министров, а также больше тысячи российских военных. 

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