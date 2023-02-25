Скабеева взорвалась после решения властей: "Долгие годы вешали на уши лапшу"

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Телеведущая Ольга Скабеева в честь годовщины начала российской спеоперации на Украине попала в черный список США. Санкции в Вашингтоне объяснили тем, что она является супругой Евгения Попова – другого журналиста, против которого ранее приняли аналогичные меры. Ограничения позразумевают запрет на въезд, цитирование, а также заморозку всех западных активов, если такие имеются.
На это уже отреагировала сама Скабеева. В своем Telegram она написала, что США оказали ей невероятную честь, но вместе с тем они "открыли очередной ящик пандоры".
Журналистка напомнила об особенностях американского законодательства, в котором указаны основополагающие принципы о свободе слова, вереисповедания и подобные.
"Как раз то, что нам долгие годы вешали на уши как лапшу", – отметила она.
Скабеева считает, что решение ввести против нее санкции является надругательством над наследием отцов-основателей США.
"Пожелаем им удачи в самоуничижении. Служу России!",
– подытожила она.
Новые санкции США также коснулись вице-премьера Татьяны Голиковой, ее супруга, бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко, несколько федеральных и региональных министров, а также больше тысячи российских военных.
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