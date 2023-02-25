Спасают жизнь: подключенного к аппарату Корчевникова сняли на фото

Здоровье знаменистости серьезно подкосилось

Состояние Бориса Корчевникова в последние годы вызывает у россиян тревогу. Всем известно, что телеведущий практически ничего не слышит, но при этом он продолжает жить полноценно, не обращая внимания на существующие ограничения. Передачу на "России 1" он ведет с помощью специального планшета и редакторов, а в повседневности ему приходится действовать иначе.

Недавно Корчевникова заметили на светском мероприятии в компании Яны Поплавской. Событие было посвящено СВО, поэтому не приехать не него журналист не мог – ему предстояло пообщаться с прессой, знакомыми и выступить на сцене. С имеющимися ограничениями делать это крайне сложно, однако знаменитость сумел справиться со всеми задачами. Никто даже не заметил, что у него были какие-то сложности.

Как оказалось, во всем ему помогают специальные аппараты – Корчевников подключен к ним во время беседы с людьми. Устройства преобразовывают речь собеседника в текст, а журналист попросту ее читает, чтобы потом ответить. Гаджеты спасают ведущего и облегчают ему жизнь. Их даже удалось заснять на фото в момент, когда артист общался с Яной Поплавской.

О том, что Корчевников общается с людьми с помощью специальных устройств рассказывал Виктор Гогунский. По словам актера, знаменитость справляется с ними крайне профессионально, что вызывает невероятное восхищение.