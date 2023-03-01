Поставили крест: покрытого волдырями Шамана не могут спасти от рака

Поставили крест: покрытого волдырями Шамана не могут спасти от рака
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезду предупредили об угрозе здоровью

Певец Ярослав Дронов, более известный как Шаман (SHAMAN), может страдать от рака кожи. Такое заявление сделал врач-онколог Николай Потуданский. Сейчас, отметил он, говорить о наличии недуга преждевременно.

Медик отметил, что из-за генетической предрасположенности у артиста могут найти злокачественное новообразование – дело в том, что его кожа практически не вырабатывает пигмент, который защищает человека от воздействия солнечных лучей. Как известно, из-за этого у людей возникает масса проблем в периоды, когда солнечная активность находится на пике.

К примеру, в летнее время если Ярослав выйдет на улицу без защитного крема, его кожа может моментально покраснеть и покрыться волдырями. Такое, вероятно, многократно происходило с артистом во время нахождения на пляже. Но это не единственная сложность. Из-за более глубокого воздействия ультрафиолета любые родинки на его теле могут стать бомбой замедленного действия, преобразовавшись в раковые клетки.

Специалист отметил, что людям с такой кожей, как у Шамана, категорически запрещается делать определенные косметические процедуры – к примеру, пилинг или лазерную шлифовку. К тому же ему не стоит выходить на улицу, когда солнечная активность на пике. Если обойтись без этого нельзя, то все открытые части тела нужно обязательно защитить специальными средствами. 

Источник: SM.News ✓ Надежный источник
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