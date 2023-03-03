Сериал "Сваты" хотят навсегда запретить на российском ТВ

Сериал "Сваты" хотят навсегда запретить на российском ТВ
Фото: кадр сериал "Сваты"
Некоторые с такой инициативой не согласны

Популярный сериал "Сваты" до сих пор периодически показывают по российским телеканалам. Проект пользовался большой популярностью как в России, так и на Украине, где и занимались его производством. При этом, несмотря на спецоперацию, создатели до сих пор получают авторские отчисления за показы.

Эксперты шоу "Место встречи" считают, что из-за этого сериал нужно запретить показывать на российском ТВ – неизвестно, на что идут российские деньги в итоге, а спонсировать украинцев в существующих условиях нехорошо. 

С такой точкой зрения не согласен продюсер Дмитрий Ашуров. Он утверждает, что у программы есть крайне важная миссия, которую легко можно не заметить. И это не заполнение телевизионного эфира или развлечение людей.

"Лента – олицетворение дружбы между народами, где акцент сделан на любви, семейных ценностях и взаимопомощи", – указал специалист.

По его словам, сериал по своей сути не является российским и украинским. Он словно бальзам на людскую душу, поэтому снимать его с показа не нужно. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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