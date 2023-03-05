"Считаю его говном": похоронивший близкого человека Галкин получил жесткий удар

Биологический отец артиста вышел на связь

Недавно в Сети в честь годовщины гибели Владислава Галкина появились кадры с Троекуровского кладбища. На них можно было заметить, что могила звезды "Дальнобойщиков" выглядит заброшенной – там были только старые букеты и фотографии, которые поблекли на солнце. После этого публика начала задаваться вопросом, почему родственники не пришли почтить память артиста в такой знаменательный день.

Журналисты решили связаться с биологическим отцом Владислава Галкина Георгием Черкасовым. О нем стало известно спустя несколько лет после кончины артиста. Он сообщил, что на могилу родного сына практически не ходит, поскольку живет в Омске. Мужчина посоветовал спросить о беспорядке на могиле у приемного отца знаменитости Бориса Галкина, к которому он не питает никакого уважения.

"Извините, я как считал его говном, так до сих пор и считаю. А что вы хотите от артиста? Он уже много лет живет пиаром", – заявил Георгий.

После потери сына актер Борис Галкин признавался, что получил огромный удар и тяжело переживает трагедию.

Спустя несколько дней после появившейся в СМИ информации, что могилу Галкина забросили, на ней появились свежие букеты роз. Не исключено, что родственники попросту не смогли появиться на кладбище в день годовщины.