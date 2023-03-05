Дело не в Плющенко: Тарасову вышвырнули с Первого канала не просто так

Дело не в Плющенко: Тарасову вышвырнули с Первого канала не просто так
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Произошедшее стало только предлогом для руководства

На минувшей неделе произошел скандал с участием Татьяны Тарасовой. Именитого тренера отстранили от работы на Первом канале из-за ее слов о судействе на Гран-при России по фигурному катанию. Сама знаменитость утверждает, что в ее отношении применили персональные санкции из-за поддержки Евгения Плющенко.

Произошедшее вызвало у заслуженного тренера невероятное удивление – как могли к ней отнестись настолько неуважительно. Но Тарасова уверяет, что от этого не расстраивается. При этом далеко не все считают, что в действительности ее отстранение от работы связано с позицией в отношении Плющенко.

Обозреватель РИА "Новости" Анастасия Панина утверждает, что Татьяна Тарасова известна своей прямотой и резкостью – за годы работы она смогла заработать огромный авторитет в тренеской и экспертной работе в области фигурного катания. К ней всегда обращаются за комментарием, когда нужно получить оценку ситуации в спорте на доступном для людей уровне.

Журналист пишет, что, возможно, в последнее время резкая манера Тарасовой перестала вписываться в концепцию Первого канала, который стремится показывать все через радужную призму, а не череду скандалов. А тренер никогда не станет следовать навязанной со стороны модели поведения.

"В федерации и на канале просто нет такого человека, который мог бы заявить Тарасовой, что "политика партии такая-то", и чтобы она к ней прислушалась", – указывается в статье.

При этом спрогнозировать, что именно скажет знаменитость невозможно. Вероятно, это и стало для Первого канала важным аспектом в условиях работы, когда лучше лишний раз быть осторожным. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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