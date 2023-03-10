Хамит и унижает: за что КВНщики не выносят Маслякова

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Александр Масляков за годы, что КВН выходит в эфир, у многих стал ассоциироваться с одной из ключевых фигур на российском телевидении. Он выступает "поставщиком" юных юмористических дарований на все каналы, из-за чего довольно часто диктует собственные правила. Бывший КВНщик, участник команды "Камызяки" Азамат Мусагалиев рассказал, какой в действительности ведущий за кадром.
По его словам, Масляков абсолютно не признает какие-либо инновации в своем шоу – все предложения внести в передачу разнообразие со стороны участников он отвергал, и порой в крайне резкой форме. Из-за этого многие звезды и ушли из КВН, заявил юморист.
Мусагалиев утверждает, что во время участия в передаче он хорошо относился к Маслякову, но тот в его адрес такого же не испытывал. Со стороны ведущего не было уважения, и он использовал комиков, чтобы те делали ему рейтинг.
Однажды юморист предложил телеведущему новый проект – принимать участие в КВН он уже не хотел, а кормить семью было необходимо. В ответ Масляков ему нахамил.
"Вы никто и звать вас никак. Все, что я сделал, это сделал я, а не вы, и никто вообще за все 60 лет не имеет права делать все, что происходит в этой передаче (КВН)", – привел его примерные слова Мусагалиев.
После этого он со своей командой принял решение больше не сотрудничать с Александром Масляковым. Сейчас, считает комик, ведущий не будет рад его видеть или иметь с ним какое-то дело.
Юморист Максим Галкин* как-то признавался, что у него тоже натянутые отношения с главой КВН. Конфликт у них произошел после того, как его однажды пригласили в качестве члена жюри.
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