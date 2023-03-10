Спустя 20 лет: Жади из "Клона" снова станцевала танец для Лукаса

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Актриса Джованна Антонелли известна в России по своей роли в сериале "Клон". Знаменитость сыграла в нем главную героиню Жади, в личной жизни которой кипели страсти.
На экране марокканка была влюбленна в бразильца Лукаса, но на пути к их совместному счастью стояло немало препятствий. В итоге влюбленные спустя 20 лет все же смогли быть вместе. В жизни между актерами тоже пробежала искра – после съемок роман Антонелли и Мурилу Бенисио продолжился.
В браке у них родился сын, но из-за постоянных приступов ревности со стороны актера их отношения расспались спустя несколько лет. Однако, судя по всему, обид друг на друга они не держат.
Недавно в социальных сетях актеры опубликовали видео, на котором Антонелли исполнила знаменитый танец Жади из "Клона". В этот раз она решила сделать это не в романтическом, а юмористическом жанре. На нем она артистка предстала, облаченная в кастрюли и терку, на которых играет поварешкой.
"Лукас наблюдает за танцем Жади спустя 20 лет", – сказано в ролике.
Фанаты "Клона" с восторгом восприняли ироничный ролик о двух любимых персонажах. За пару часов после публикации он собрал несколько миллионов просмотров и тысячи комментариев.
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