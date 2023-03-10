Спустя 20 лет: Жади из "Клона" снова станцевала танец для Лукаса

Актеры сохранили хорошие отношения в реальной жизни

Актриса Джованна Антонелли известна в России по своей роли в сериале "Клон". Знаменитость сыграла в нем главную героиню Жади, в личной жизни которой кипели страсти.

На экране марокканка была влюбленна в бразильца Лукаса, но на пути к их совместному счастью стояло немало препятствий. В итоге влюбленные спустя 20 лет все же смогли быть вместе. В жизни между актерами тоже пробежала искра – после съемок роман Антонелли и Мурилу Бенисио продолжился.

В браке у них родился сын, но из-за постоянных приступов ревности со стороны актера их отношения расспались спустя несколько лет. Однако, судя по всему, обид друг на друга они не держат.

Недавно в социальных сетях актеры опубликовали видео, на котором Антонелли исполнила знаменитый танец Жади из "Клона". В этот раз она решила сделать это не в романтическом, а юмористическом жанре. На нем она артистка предстала, облаченная в кастрюли и терку, на которых играет поварешкой.

"Лукас наблюдает за танцем Жади спустя 20 лет", – сказано в ролике.

Фанаты "Клона" с восторгом восприняли ироничный ролик о двух любимых персонажах. За пару часов после публикации он собрал несколько миллионов просмотров и тысячи комментариев.