Звезда "Чебурашки" Максимова в дырявом платье показала голое тело

Звезда "Чебурашки" Максимова в дырявом платье показала голое тело
Полина Максимова. Фото: Central Partnership/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Эротический наряд перевозбудил мужчин

Знаменитая российская актриса Полина Максимова уверенно штурмует российский шоу-бизнес. В последнее время талантливая артистка сверкает в разных амплуа. Настоящим успехом в карьере можно назвать ее роль в нашумевшем кинофильме "Чебурашка". Помимо безусловного актерского таланта, девушка радует публику сногсшибательным внешним видом.

Недавний выход красотки на ковровой дорожке произвел эффект разорвавшейся бомбы. Полина не стала скромничать и появилась на светской тусовке в максимально откровенном наряде. Дизайн необычного платья позволил всем желающим насладиться изгибами стройного тела Максимовой.

Стоит отметить, что в последнее время звезды частенько балуют фанатов видами своего обнаженного тела. Обычно проведение важных для шоу-бизнеса мероприятий не проходит без "голого" или дырявого платья. В этот раз отличилась Максимова. Ее наряд с огромной дырой от талии и по направлению к паху взбудоражил общественность.

Фото: соцсети

Огромная прореха на платье позволила всем желающим рассмотреть подтянутый животик актрисы, а также изгибы линий, ведущих к самому сокровенному месту на теле знаменитости. Разумеется, публика пришла в восторг от такого смелого образа. В социальных сетях Полину завалили комплиментами.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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