Не мог двигаться: незадолго до ухода Боярского сняли на видео

Не мог двигаться: незадолго до ухода Боярского сняли на видео
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россияне больше не увидят известного актера

Перенесенная в 2021-ом году коронавирусная инфекция серьезно отразилась на здоровье Михаила Боярского. Его состояние сильно ухудшилось, появились проблемы с памятью, способностью ходить и двигаться в целом. Сам 73-летний артист в интервью признавался, что постковидный синдром стал для него настоящим ужасом.

На этом фоне он объявил о своем уходе со сцены навсегда. Помимо проблем со здоровьем, у него возникли трудности с репертуаром. Многое из современных сценариев ему не нравится, даже дочь не всегда может объяснить ему значение тех или иных сцен. 

Незадолго до решения уйти с актерского поприща Боярский все же выступал на сцене. Его смогли заснять во время спектакля журналисты "Пятого канала". На кадрах видно, что актер и правда практически не передвигается, стараясь вещать только из одной точки.

После завершения карьеры Михаил Боярский сообщил, что намерен посвящать время семье, внукам и путешествиям. Сейчас больше всего ему нравится проводить время с родней, а не перед зрителями, передает МИР 24.

По его словам, работу продолжают другие прославленные артисты, которые, несмотря на возраст, выглядят на сцене более бойко, чем он. К примеру, Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Актер отметил, что недавно выдел выступления коллег, и они произвели на него большое впечатление.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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