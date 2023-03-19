Показала живот: 54-летнюю Буланову поздравляют с беременностью

Артистка не подтверждала свое положение

В соцсетях появился ролик, на котором Татьяна Буланова выступает перед публикой на сцене. Внимание аудитории было приковано к наряду звезды, который с трудом скрывал округлившийся живот.

На видео певица исполняет свои композиции, облаченная в свободное платье оранжевого цвета. Бахрома скрывает округлости артистки, однако в некоторых случаях она немного приподнимается, подчеркивая ее живот. Кадры появились в распоряжении "Пятого канала".

В комментариях под роликом в соцсетях народ заявил, что одежда на Булановой подобрана безвкусно, из-за чего фигура знаменитости выглядит не лучшим образом – либо она и правда находится в положении в свои 54 года, либо фасон излишне подчеркивает ее недостатки.

"Неужели это беременный животик?", "Очень рада за Татьяну, поздравляю!", "Какое-то платье ужасное, ей совсем не к лицу. Кто ей одежду подбирает?", – пишут люди.

Ранее Татьяна Буланова рассказывала, что намерена сыграть свадьбу со своим избранником Валерием Рудневым. Церемонию назначили на лето. Также она допускала, что снова сможет стать матерью и родить третьего ребенка, хотя этот вопрос еще не обсуждала со своим женихом.