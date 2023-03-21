Известного актера из "Гарри Поттера" нашли в полумертвом состоянии на вокзале

Известного актера из "Гарри Поттера" нашли в полумертвом состоянии на вокзале
Фото: unsplash.com
Мужчина скончался через три дня

Исполнитель роли гоблина в кинокартине "Гарри Поттер и философский камень" Пол Грант скончался после того, как был найден полумертвым на вокзале Кингс-Кросс в столице Великобритании. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел рано утром 16 марта. Артист упал в обморок, его было принято доставить в больницу, где подключили к аппарату жизнеобеспечения. Спустя три дня медики констатировали смерть мужчины.

Дочь артиста Софи рассказала, что она убита горем, пишет RT. Известному актеру было 56 лет. При жизни Гран успел сняться в "Звездных войнах", а также картине "Лабиринт", где снимался вместе с Девидом Боуи. 

Известно, что в прошлом актер страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, сообщает МИР 24. У него осталось трое детей и четверо внуков. 

Источник: Sky News ✓ Надежный источник
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