Шаман ответил на резкий выпад Галкина*

Шаман ответил на резкий выпад Галкина*
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость остался доволен реакцией мужа Пугачевой

Юморист Максим Галкин* во время одного из недавних концертов высказался об артисте Ярославе Дронове, более известному по псевдониму SHAMAN. В своем монологе он заявил, что все творчерства певца является конъюктурой, хоть и с хорошим вокалом.

Галкин* утверждал, что сейчас Дронов поет песню "Встанем", но во время суда в Гааге начнет голосить "Сядем" вместе с Сергеем Лазаревым и Полиной Гагариной.

Ярослав считает, что своим выпадом юморист высказал неравнодушие к его творчеству – артист доволен, что его песни могут задеть за живое.

"Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает",

– заключил Шаман.

*признан иноагентом

Источник: Regnum ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россию ждет массовый "губернаторопад"

Кремль заменяет прежних глав регионов на более эффективных управленцев

"Мясной штурм": ВСУ бросили в атаку бронетехнику НАТО и пехоту в Запорожской области

Ничем хорошим для противника дело не завершилось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей