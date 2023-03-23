Шаман ответил на резкий выпад Галкина*

Знаменитость остался доволен реакцией мужа Пугачевой

Юморист Максим Галкин* во время одного из недавних концертов высказался об артисте Ярославе Дронове, более известному по псевдониму SHAMAN. В своем монологе он заявил, что все творчерства певца является конъюктурой, хоть и с хорошим вокалом.

Галкин* утверждал, что сейчас Дронов поет песню "Встанем", но во время суда в Гааге начнет голосить "Сядем" вместе с Сергеем Лазаревым и Полиной Гагариной.

Ярослав считает, что своим выпадом юморист высказал неравнодушие к его творчеству – артист доволен, что его песни могут задеть за живое.

"Фанатизм, он, знаете ли, разный бывает",

– заключил Шаман.

*признан иноагентом