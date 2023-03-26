"Ком в горле": у Бабкиной случился приступ во время съемок шоу

Артистку довели участники передачи

Надежда Бабкина после закрытия передач со своим участием на "Первом канале" перебралась на НТВ. Там звезде доверили сразу несколько развлекательных проектов, поэтому без работы она не осталась. Однако напряженный график, видимо, дает о себе знать, поскольку состояние знаменитости крайне нестабильное.

К примеру, во время съемок шоу "Страна талантов" у Бабкиной случился приступ – вырезать фрагмент не стали, выпустив все в финальный монтаж. Причиной этого стало выступление коллектива из Астрахани.

Артистка сперва была в восторге, что у видела такие родные наряды на исполнителях. Она тут же бросилась объяснять всем членам жюри, какое значение имеют нанесенные цвета и рисунки. По ее словам, хор потрясающе представил ее малую родину на телевизионном проекте.

Затем Надежда Бабкина рассказала, что их песни заставили ее вспомнить свое детство, как она росла в Астраханской области.

"Знаете, аж комок в горле", – сказала она.

После знаменитость попросила коллектив исполнить ее любимую песню "Тополя". Она пояснила, что именно с этой композиции началась ее карьера в Москве. Исполнители согласились, артисты стали петь, а Бабкина не смогла сдержаться – приступ эмоций накрыл ее с головой. Звезда стала рыдать у всех на виду.