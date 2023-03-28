Последние слова Костомарова стали предвестником большой беды

Последние слова Костомарова стали предвестником большой беды
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Психолог оценила переданное послание фигуриста

Илья Авербух постоянно находится на связи с близкими Романа Костомарова и врачами, которые занимаются его лечением. Недавно он сообщил, что даже поговорил с самим фигуристом – его голос звучал бодро и оптимистично. 

Хореограф уверяет, у Костомарова во время беседы даже были силы отпускать шутки, передает телеканал "360". Спортсмен заявил, что его "сейчас подрихтуют" и он обязательно ко всем вернется. Многие восприняли это как добрый знак, однако психологи бьют тревогу – по их мнению, поводов для радости крайне мало. 

Специалист Александра Миллер говорит, что последние слова Костомарова можно рассматривать как предвестник большой беды. Излишний оптимизм в текущей ситуации говорит о том, что спортсмен еще не до конца понимает, что с ним произошло. В будущем это обернется для него серьезными последствиями.

"Он пытается вытащить себя из депрессии. Такой псевдопозитив чаще всего случается перед мощным эмоциональным срывом", – предупреждает психолог.

Эксперт отмечает, что болезнь уже нанесла Роману Костомарову психологическую травму, но мозг старательно этому сопротивляется, маскируя все "розовой пудрой". В будущем ему было бы проще, если бы жизненные тягоды он переносил, проживая эмоциональную боль, а не подавляя ее. 

В сложившейся ситуации, считает Миллер, спорсмена нужно приспособить к новой реальности, чтобы он не стал создавать собственный иллюзорный мир. И когда реальная жизнь не будет соответствовать выдуманной, у него начнутся большие проблемы с эмоциональной стабильностью.

Сейчас, как сообщает RT, Романа Костомарова готовят к протезированию. Фигурист находится в сознании и понимает, на что ему предстоит пойти.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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