"Не может существовать": с МакSим произошла новая беда

"Не может существовать": с МакSим произошла новая беда
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда находится в тяжелом состоянии

Певица Марина Абросимова, известна по своему псевдониму МакSим переживает очень тяжелый период в жизни, поэтому ей сейчас не до концертов, утверждает таролог Марина Абравитова. К тому же артистка до сих пор не смогла до конца оправиться после болезни.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" специалист заявила, что певица продолжает проходить лечение, которое неприятно отражается на ее психоэмоциональном состоянии. Раньше у нее были проблемы с алкогольной зависимостью, а сейчас у нее появилась новая беда – она подсела на тяжелые нейролептические препараты, которые прописывают ей врачи.

"Без них она, к сожалению, пока существовать не может", – объяснила таролог.

Из-за приема лекарств МакSим не может нормально выступать, поскольку все отражается на нервной системе. Задача лечения – успокоить знаменитость, поэтому на сцене она выглядит заторможенной.

Эзотерик считает, что выступать в таком состояни – совершенно неправильно. Она посоветовала артистки сперва прийти в норму, а уже потом принимать участие в гастролях.

Ранее в Сети появился ролик, на котором Марину заметили в одном из московских заведений. Средь бела дня девушка сидела в одиночестве за столом и выпивала.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
новости партнеров

На Западе назвали единственный способ уничтожить "Солнцепеки"

Все остальные средства совершенно бессмысленны

Путин публично пристыдил посла США

Глава РФ устроил публичную порку Западу на встрече с дипмиссиями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей