"Не может существовать": с МакSим произошла новая беда

Звезда находится в тяжелом состоянии

Певица Марина Абросимова, известна по своему псевдониму МакSим переживает очень тяжелый период в жизни, поэтому ей сейчас не до концертов, утверждает таролог Марина Абравитова. К тому же артистка до сих пор не смогла до конца оправиться после болезни.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" специалист заявила, что певица продолжает проходить лечение, которое неприятно отражается на ее психоэмоциональном состоянии. Раньше у нее были проблемы с алкогольной зависимостью, а сейчас у нее появилась новая беда – она подсела на тяжелые нейролептические препараты, которые прописывают ей врачи.

"Без них она, к сожалению, пока существовать не может", – объяснила таролог.

Из-за приема лекарств МакSим не может нормально выступать, поскольку все отражается на нервной системе. Задача лечения – успокоить знаменитость, поэтому на сцене она выглядит заторможенной.

Эзотерик считает, что выступать в таком состояни – совершенно неправильно. Она посоветовала артистки сперва прийти в норму, а уже потом принимать участие в гастролях.

Ранее в Сети появился ролик, на котором Марину заметили в одном из московских заведений. Средь бела дня девушка сидела в одиночестве за столом и выпивала.