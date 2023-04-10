"Живой скелет": экс-жена Мамаева показала огромную грудь на тощем теле

Публика шокирована

Некоторое время назад интернет-пользователи с большим вниманием наблюдали за трагедией, разыгравшейся в семействе знаменитого российского футболиста Павла Мамаева. Спортсмен покинул свою супругу Алану и теперь счастлив в браке с новой женой. Тем временем, брошенная футболистом модель стремительно худеет.



В социальных сетях активно обсуждают свежий кадр Аланы, на котором она позирует в кожаном костюме с дерзким декольте. Девушка надела кожаную юбку и топ из такого же материала. Невооруженным глазом видно, что руки и другие части тела красотки очень сильно похудели – кажется, одного дуновения ветра хватит, чтобы унести бывшую жену Мамаева в неизвестном направлении.





Впрочем, внушительный бюст на месте. На него-то и обратили внимание представители мужской половины фанатов модели. В комментариях люди не сошлись во мнениях. Некоторым кажется, что худоба Аланы выглядит болезненной, а другие уверяют, что красотка находится в роскошной форме.



"Живой скелет", "Алана очень похудела", "Экстремальная худоба уже не красит", "Покормите девушку", "Алана выглядит роскошно! Всегда следила за своей фигурой", – пишут в социальных сетях.

