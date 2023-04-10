Нужна помощь: у Данилко нашли психическое отклонение

Диагноз поставил медик

Врач-сексопатолог Сергей Игнатенко утверждает, что Андрей Данилко, известный по своему творческому образу Верки Сердючки, страдает от нарушения полоролевой идентичности – дистресса, который человек ощущает от несоответствия своей половой роли от рождения и собственным ощущением. По его словам, артисту срочно нужна помощь специалистов, чтобы нормализировать состояние.

Медик утверждает, что психическое отклонение проявляется в желании наряжаться в женскую одежду, постоянно закрывать лицо черной маской – особенно те зоны, которые ему кажутся недостаточно мужественными. В этом году Данилко отметит 50-летний юбилей, и к этому времени он ни разу не был женат.

Эксперт уверен, что в молодом возрасте родители или сверстники нанесли знаменитости психологическую травму, которая в результате привела к развитию отклонения.

"Сегодня психотерапия очень развита и такие состояния поддаются психологической коррекции", – отметил сексопатолог.

По его словам, в течение года постоянных сеансов состояние Андрея Данилко можно улучшить.