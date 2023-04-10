Появилось фото Ренаты Литвиновой топлес

Пикантный снимок был найден на просторах Сети

Известная актриса Рената Литвинова после начала СВО на Украине уехала за рубеж. Там звезда не долго сидела без дела и теперь она выступает на сцене в Париже.

Артистка старается привлекать к своим выступлениям массу внимания. Она регулярно дает интервью, в которых ее также спрашивают об отношению к украинскому конфликту и желании вернуться в Россию. Звезда говорит, что понять происходящее не может, как и поехать назад.

Вместе с тем она нашла новый способ привлечь аудиторию к своим спектаклям. Литвинова показала фото, сделанное при подготовке к выступлению. На нем она предстала в откровенном виде. Актриса снялась топлес, надев на себя только лосины и длинные перчатки черного цвета. Грудь знаменитость немного прикрыла рукой. Как пишут в соцсетях, в таком виде она намерена предстать перед парижской публикой.

Ренате Литвиновой в этом году исполнилось 56 лет. Артистка признается, что для нее нет ничего страшней, чем потолстеть – это она считает настоящим уродством. Поэтому звезда старательно следит за своим питанием и весом.