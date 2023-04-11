"В жопу запихаю!": Винер приехала на Украину и закатила скандал

Инцидент стал известен общественности

Знаменитый тренер Ирина Винер известна своим строгим характером. Она признается, что без жесткости воспитать олимпийского чемпиона просто невозможно, поэтому приходится прибегать к суровым методам. Ее бывшие подопечные вспоминают, что иногда Винер могла быть довольно жестокой, но обиды на нее они не держат.

К примеру, гимнастка Яна Кудрявцева рассказала, как однажды приехала с тренером и Ритой Мамун на Украину, чтобы принять участие в чемпионате мира 2013-го года. Спортсменок поселили в другой гостинице, но иногда они могли по приглашению приехать к Винер на завтрак.

В один из таких случаев девушки сидели с тренером за столом и поедали сырники. Ирина Александровна ласково приговаривала, что гимнастки очень худенькие и им нужно есть, чтобы набираться сил. Однако после неудачного выступления спортсменок она резко поменяла риторику.

Кудрявцева вспоминает, что тогда они плохо выступили в одной из категорий и Винер закатила скандал.

"Я вам эти сырники в жопу запихаю!", – смеясь, рассказала гимнастка.

По ее словам, во время занятий тренер никогда ее так не ругала, поэтому инцидент с сырниками она запомнила на всю жизнь.