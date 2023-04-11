Порнозвезда Беркова выставила свои "кустики": народ в шоке

Знаменитость предстала в непотребном виде

Актриса фильмов для взрослых Елена Беркова утверждает, что последние годы боролась с алопецией – заболеванием, из-за которого потеряла значительную часть волос на голове. После сдачи анализов врачи сообщили ей, что вернуть прежнюю шевелюру не выйдет.

Порнозвезда призналась, что причина недуга – психологическая. К этому привели депрессия и тревожное расстройство. Последний год она появлялась на публике исключительно в париках.

Беркова утверждает, что испробовала на себе все методы лечения, включая походы к гадалкам и целителям. В итоге со временем на ее голове стали появляться небольшие кустики, как она сама отметила. Кадры появились в распоряжении "Пятого канала".

По ее словам, в последнее время она перестала носить парики, поскольку парикмахеры смогли нарастить ей волосы на первые проростки. Елена уверена, что полностью сможет победить болезнь.

Народ в социальных сетях был в шоке, что знаменитость прошла через такой путь. Они не ожидали увидеть ее с подобным внешним видом, поскольку привыкли, что Беркова всегда старается выглядеть эффектно.