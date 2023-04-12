"Алла будет петь": Орбакайте прервала молчание о Пугачевой

Артистка решила выступить с заявлением

Последний год Кристина Орбакайте не комментирует происходящее в ее семействе и не высказывается на политическую тему, в отличие от ее ближайших родственников. Близкая подруга Пугачевой Лайма Вайкуле, которая не понимает, как можно молчать, старается певицу не осуждать. Она понимает, что артистка не просто так продолжает работать на федеральных каналах в России и считает, что наказывать Орбакайте за грехи родителей нельзя.

При этом россияне полагают, что звезда не может быть единственным членом семьи Пугачевой, который одобряет спецоперацию. На это их натолкнуло выступление Орбакайте вместе с Николаевым в цветах украинского флага.

Сейчас, судя по всему, артистка намерена прервать молчание о происходящем с Пугачевой. На своей странице в соцсетях она опубликовала анонс к 14 апреля, в преддверии дня рождения матери, что собирается поздравить ее с помощью песни. Название композиции говорящее – "Алла будет петь". Содержание текста неизвестна, однако вступительная музыка звучит довольно драматично.

Ранее стало известно, что Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова собираются проверить на предмет финансирования ВСУ. Если информация подтвердится, то ее могут лишить квартиры в Москве, которую подарила мать несколько лет назад.