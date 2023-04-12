Сябитова выдала правду о работе на Первом: "Я была ограничена"

Сябитова выдала правду о работе на Первом: "Я была ограничена"
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда счастлива, что потеряла работу

Спустя год после закрытия передачи "Давай поженимся!" телеведущая Роза Сябитова признается, что ни капли об этом не жалеет. Напротив, знаменитость невероятно довольна таким исходом событий.

По ее словам, финансовое положение из-за увольнения с Первого канала у нее не пострадала. Теперь она может делать все, что ей захочется, поскольку не ограничена строгим контрактом с телеканалом.

Сябитова отметила, что ее регурярно зовут сниматься на СТС, ТНТ и "Пятнице" – на предложения она всегда отвечает согласием, поскольку ей это интересно. Она уверена, что сейчас для нее настал настоящий звездный час, поэтому намерена воспользоваться ситуацией наполную.

"Когда я была лицом Первого канала, я была ограничена в посещениях других каналов", – заявила ведущая.

Она рассказала, что до этого руководство Первого запрещало ей появляться в эфирах других телеканалов или еще где-то без разрешения Эрнста. Сейчас же она абсолютно свободна и может работать как отдельная единица, а не наемный сотрудник первой кнопки страны.

Источник: Леди.Mail ✓ Надежный источник
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