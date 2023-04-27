Орбакайте с позором погнали из Европы

Орбакайте с позором погнали из Европы
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка снова оказалась в эпицентре скандала

Кристина Орбакайте, которая недавно анонсировала свои выступления в ЕС, не сможет приехать к собственным зрителям. Как оказалось, ее концерты были сорваны незадолго до начала тура.

Это случилось Германии, куда звезда никак не может попасть последние три года. Сперва ей мешал коронавирус, а теперь сложная политическая ситуация. По данным сервиса продажи билетов, сразу восемь концертов Орбакайте было отменено. 

Изначально звезда планировала провести в стране все майские праздники, сообщает телеканал "360". У нее были намечены выступления в Карлсруэ, Трире, Берлине, Гамбурге, Оснабрюке, Оффенбах-ам-Майне, Штутгарте и Дюсельдорфе с 29 апреля по 9 мая.

"Уважаемые зрители! Из-за сложной визовой ситуации гастроли Кристины Орбакайте переносятся на октябрь-ноябрь 2023 г. Точные даты сообщим в ближайшее время. Все ранее купленные билеты действительны!", – сообщили организаторы. 

Информацию подтвердила и сама артистка в своих соцсетях, которая уверяет, что некоторые члены ее команды так и не смогли получить визы для работы в стране.

Однако российские СМИ утверждают, что концерты Орбакайте в Германии были отменены из-за недовольства россиян, проживающих в стране – именно они решили с позором прогнать звезду, которая решила выступать в день годовщины Великой Победы, отмечает Общественная служба новостей

Источник: Ticketbank ✓ Надежный источник
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