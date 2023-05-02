Появились подробности смерти Юдашкина

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Кутурье Валентин Юдашкин умер на 60-ом году жизни. Об этом сообщили его родные. С 2016-го года он страдал от рака. Источники, близкие к семье, утверждают, что в последнее время онкология серьезно прогрессировала.
Около семи лет назад у российского модельера обнаружили опухоль в почке, которая успела дать метастазы в мозг. Он успел перенести несколько операций и химиотерапию, однако лечение не дало действенного эффекта – наблюдалась только отрицательная динамика.
В итоге метастазы распространились по всему телу. Последние дни Юдашкин держался благодаря вере в Бога и заботливой семье.
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