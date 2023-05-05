На этом все: "Первый канал" потерял еще одного ведущего

Журналист даже уехал из России

Известный ведущий Дмитрий Борисов пока не планирует возвращаться в эфир Первого канала. Одним из последних выпусков "Пусть говорят" был тот, где гости обсуждали астрологию и НЛО – с тех пор передачу перестали снимать. Поговаривали, что на этом завершилась карьера Борисова на первой кнопке и он собирается перейти на телеканал "Звезда", но пока слухи не подтвердились. Сейчас же и вовсе стало известно, что журналист покинул Россию.

Его не так давно заметили в США. Ведущего застали в Майами вместе с одной из героинь шоу Светланой Мальковой. Они посетили спектакль "Евгений Онегин". Было ли это простой случайностью, либо Борисов состоит с женщиной в отношениях неизвестно.

Также журналист игнорирует обращения и вопросы поклонников по поводу возвращения в эфир Первого канала.

Ведущий стал одним из многих, кто в последнее время ушел из популярных шоу телеканала. До этого аналогичная участь постигла Дмитрия Диброва, Надежду Бабкину и Розу Сябитову.