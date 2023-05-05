Жена Михалкова перенесла удар: звезду не могут спасти врачи

Жена Михалкова перенесла удар: звезду не могут спасти врачи
Фото: Petrov Sergey/ news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пожилая дама с трудом ходит самостоятельно

Во время недавних похорон Вячеслава Зайцева Татьяна Михалкова выглядела тревожно. Жена знаменитого режиссера едва передвигалась самостоятельно, а на ее спине был расположен большой горб. Врачи бьют тревогу, поскольку, по их словам, все говорит о проблемах со здоровьем пенсионерки.

Терапевт Юрий Серебрянский утверждает, что в организме женщин с определенным возрастом происходят изменения – все из-за гормонального дисбаланса. И по здоровью 76-летней Татьяны Евгеньевны менопауза, вероятно, нанесла серьезный удар.

Медик заявил, что жена Михалкова должна сделать МРТ позвоночника и исследовать кровь на специфический гормон. По его словам, после перестройки организма изменения в позвоночнике являются частым случаем.

"Ее нужно положить в стационар пролечить", – бьет он тревогу.

Однако насколько ей поможет терапия сказать сложно. В некоторых ситуациях состояние бывает таким запущенным, что спасти пациента от проблем не выходит. Поэтому речь идет только об ослаблении симптомов недуга. 

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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