Стало известно отношение Эрнста к СВО

Поведение журналиста на Красной площаде засняли на видео

Парад Победы на Красной площади собрал множество известных людей на трибунах. Помимо важных политических и военных деятелей, на церемонии заметили и работников СМИ в качестве приглашенных гостей. Одним из них оказался гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.

Он пришел на мероприятие без супруги и успел до начала шествия полков пообщаться с другими участниками. Среди них оказался официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Журналисты обратили внимание, что Эрнст подошел к нему и крепко обнял, это могжет говорить о близких отношениях между ними.

Вероятно, Константин Эрнст, который до этого не делал официальных высказываний о спецоперации, не является ее противником. В противном случае в текущей политической ситуации Конашенков вряд ли смог вести с ним светские беседы под прицелами камер.