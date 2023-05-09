Стало известно отношение Эрнста к СВО

Курс рубля
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
- Как слабый рубль отразится на россиянах: экономист объяснил на пальцах
- Центробанк оправдался за рухнувший рубль
Парад Победы на Красной площади собрал множество известных людей на трибунах. Помимо важных политических и военных деятелей, на церемонии заметили и работников СМИ в качестве приглашенных гостей. Одним из них оказался гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст.
Он пришел на мероприятие без супруги и успел до начала шествия полков пообщаться с другими участниками. Среди них оказался официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Журналисты обратили внимание, что Эрнст подошел к нему и крепко обнял, это могжет говорить о близких отношениях между ними.
Вероятно, Константин Эрнст, который до этого не делал официальных высказываний о спецоперации, не является ее противником. В противном случае в текущей политической ситуации Конашенков вряд ли смог вести с ним светские беседы под прицелами камер.
Ситуация в мировом пространстве обостряется
Россия направила стратегические бомбардировщики на поражение целей