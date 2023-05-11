Шпица засветила зону декольте в прозрачной рубашке

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Актриса Катерина Шпица является обладательницей стройной фигуры. Знаменитость увлекается танцами, которые помогают ей оставаться в форме. Дополнительно она любит принимать участие с фотосессиях, на которых в редких случаях предстает в откровенных образах.
Недавно она опубликовала на своей странице один из таких кадров, представ в немного прозрачной белой рубашке. Она растегнула пуговицы до линии декольте и спустила их на плечи – фото подчеркивало линию шеи и рук. Дополнительно на снимке было видно несколько пикантных деталей тела Катерины.
"Доброй ночи", – подписана публикация.
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