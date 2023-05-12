"Говорят мерзости": Вайкуле заступилась за Пескова после скандала

"Говорят мерзости": Вайкуле заступилась за Пескова после скандала
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь столкнулся с критикой после общения с Пугачевой

Артистка Лайма Вайкуле отреагировала на инцидент на похоронах Валентина Юдашкина. Она видела, как представитель российского президента Дмитрий Песков трепетно общался с Аллой Пугачевой и считает, что он повел себя как настоящий мужчина.

Ничего предосудительного в поступке пресс-секретаря артистка не видит, хотя некоторые россияне с ней не согласны. Опубликованные кадры с кладбища вызвали переполох в общественном пространстве – многие начали критиковать Пескова за поцелуй руки Примадонны. Среди них были Яна Поплавская и Владимир Соловьев.

Вайкуле не считает, что представитель президента не должен был подходить. Напротив, поздороваться с Пугачевой – большая честь. Мужчина, по ее словам, просто подошел к женщине в тяжелый момент и высказал уважение. Она уверена, что так дожен был поступить каждый на похоронах.

"А эти все вонючки, которые говорят мерзости, они недостойны, чтоб о них вообще думать и говорить. <...> В своей этой грязи задохнитесь уже! <...> Правильно, красиво, элегантно повел себя господин Песков. Молодец!",

– выпалила звезда.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров

ВСУ пошли в контрнаступление - военкор

Фронт двинулся с места

"Умные бомбы" россиян превратились в настоящий кошмар для ВСУ

Тыл противника содрогается от ударов, которые никак не предупредить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей