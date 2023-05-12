"Говорят мерзости": Вайкуле заступилась за Пескова после скандала

Пресс-секретарь столкнулся с критикой после общения с Пугачевой

Артистка Лайма Вайкуле отреагировала на инцидент на похоронах Валентина Юдашкина. Она видела, как представитель российского президента Дмитрий Песков трепетно общался с Аллой Пугачевой и считает, что он повел себя как настоящий мужчина.

Ничего предосудительного в поступке пресс-секретаря артистка не видит, хотя некоторые россияне с ней не согласны. Опубликованные кадры с кладбища вызвали переполох в общественном пространстве – многие начали критиковать Пескова за поцелуй руки Примадонны. Среди них были Яна Поплавская и Владимир Соловьев.

Вайкуле не считает, что представитель президента не должен был подходить. Напротив, поздороваться с Пугачевой – большая честь. Мужчина, по ее словам, просто подошел к женщине в тяжелый момент и высказал уважение. Она уверена, что так дожен был поступить каждый на похоронах.

"А эти все вонючки, которые говорят мерзости, они недостойны, чтоб о них вообще думать и говорить. <...> В своей этой грязи задохнитесь уже! <...> Правильно, красиво, элегантно повел себя господин Песков. Молодец!",

– выпалила звезда.

