Есть две причины: почему Галкин* обратился в Минюст

Есть две причины: почему Галкин* обратился в Минюст
Фото: соцсети
Статус иноагента оказался звезде не в пору

Максим Галкин* намеревается в суде оспортить свой статус иноагента. Вместе с ним еще несколько знаменитостей решили пойти аналогичным путем. Почему они решились на это только сейчас – до конца неизвестно. Всего существует две вероятные причины, которые могли их побудить к подобному. 

Первая – желание добиться возвращения в Россию. По крайней мере такой точки зрения придерживается актриса Виктория Тарасова, сообщает РИА ФАН. Однако она не думает, что у Галкина* есть на это шансы из-за всех скандалов, связанных с его выступлениями за границей. В случае, если он оспорит статус, то после приезда в страну сможет получать финансирование из государственных источников.

Вторая причина может заключаться в необходимости готовить отчеты о доходах, поскольку сроки уже на исходе. Согласно российскому законодательству, любой гражданин страны, признанный иноагентом, должен ежегодно публично отчитываться о своих доходах. Делать этого, вероятно, Галкин* не желает. С ним солидарны и другие знаменитости, которые уехали за рубеж. Этим, скорее всего, и объясняется всплеск обращений в Минюст от имени иноагентов. 

*признан иноагентом

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Пошли в атаку по всей линии фронта: ВСУ ринулись в бой

Украинцы резко активизировались

Армия России впервые перехватила британскую ракету Storm Shadow

ПВО сработала на ура

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей