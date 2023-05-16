Есть две причины: почему Галкин* обратился в Минюст

Статус иноагента оказался звезде не в пору

Максим Галкин* намеревается в суде оспортить свой статус иноагента. Вместе с ним еще несколько знаменитостей решили пойти аналогичным путем. Почему они решились на это только сейчас – до конца неизвестно. Всего существует две вероятные причины, которые могли их побудить к подобному.

Первая – желание добиться возвращения в Россию. По крайней мере такой точки зрения придерживается актриса Виктория Тарасова, сообщает РИА ФАН. Однако она не думает, что у Галкина* есть на это шансы из-за всех скандалов, связанных с его выступлениями за границей. В случае, если он оспорит статус, то после приезда в страну сможет получать финансирование из государственных источников.

Вторая причина может заключаться в необходимости готовить отчеты о доходах, поскольку сроки уже на исходе. Согласно российскому законодательству, любой гражданин страны, признанный иноагентом, должен ежегодно публично отчитываться о своих доходах. Делать этого, вероятно, Галкин* не желает. С ним солидарны и другие знаменитости, которые уехали за рубеж. Этим, скорее всего, и объясняется всплеск обращений в Минюст от имени иноагентов.

*признан иноагентом