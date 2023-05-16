Едва прикрытые "шарики" Водонаевой выглянули из бикини - фото

Едва прикрытые "шарики" Водонаевой выглянули из бикини - фото
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда похвасталась фигурой

Алена Водонаева решила опубликовать свежие фотографии со своего пляжного отдыха. Знаменитость старается внимательно следить за фигурой, поэтому может позволить себе надеть абсолютно любой купальный комплект. 

В этот раз ее выбор пал на раздельное красное бикини, которое подчеркивает достоинства ее внешности. Водонаева показала народу "шарики", которые немного вывалились из купальника – их она поддерживала рукой на камеру. Блогер заявила, что адекватные люди будут нормально реагировать на подобные кадры. 

"Для нормальных людей – просто фотографии в купальнике с отдыха. Для парнокопытных – красная тряпка", – написала она.

Фото: соцсети

В комментариях народ пришел в восторг от фото Алены Водонаевой. 

"Ой, была бы у меня такая фигура, я бы каждый день фоточки без всего выставляла", "Красивая женщина с красивым телом", "Это незаконно так роскошно выглядеть",

– пишут подписчики.

Особенно снимок понравился мужчинам, которые в комментариях заявили, что Водонаева в купальнике произвела на них неизгладимое впечатление.

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