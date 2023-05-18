Начали всплывать неприятные подробности закулисья "Маски"

Звезды обвиняют организаторов в предвзятости

Скандальный финал – не единственное, чем отличился новый сезон популярного шоу "Маска". Некоторые участники утверждают, что организаторы не относятся ко всем артистам равнозначно – кто-то получает преференции, готовясь к новым выступлениям.

К примеру, Виктория Дайнеко заявила, что организаторы относились к ней хуже, чем к остальным артистом. К примеру, она была лишена эффектных декораций и дополнительных танцоров, из-за чего, вероятно, и ушла с проекта до финала, сообщает Общественная служба новостей. Дополнительно она возмутилась своим бывшим возлюбленным Алексеем Воровьевым, который в числе первых предложил выгнать певицу из шоу.

Продюсер "Маски" Юлия Сумачева утверждает, что ограничения с постановками номеров для Дайнеко и правда были, но вызвали их исключительно особенности костюма. Двигаться и танцевать, когда размах крыльев Феникса составлял три метра, при их весе в 15 кг. По ее словам, режиссеры всегда стараются сделать выступления масимально эффектными и решают все спорные моменты с артистами.

Также поговаривали, что после финала Сергей Лазарев и Дима Билан перестали даже здороваться. Однако сами артисты эти слухи опровергают, отмечая, что двойное первое место никак не повлияло на их отношения.