Начали всплывать неприятные подробности закулисья "Маски"

Начали всплывать неприятные подробности закулисья "Маски"
Фото: кадр "Маска", НТВ
Звезды обвиняют организаторов в предвзятости

Скандальный финал – не единственное, чем отличился новый сезон популярного шоу "Маска". Некоторые участники утверждают, что организаторы не относятся ко всем артистам равнозначно – кто-то получает преференции, готовясь к новым выступлениям.

К примеру, Виктория Дайнеко заявила, что организаторы относились к ней хуже, чем к остальным артистом. К примеру, она была лишена эффектных декораций и дополнительных танцоров, из-за чего, вероятно, и ушла с проекта до финала, сообщает Общественная служба новостей. Дополнительно она возмутилась своим бывшим возлюбленным Алексеем Воровьевым, который в числе первых предложил выгнать певицу из шоу.

Продюсер "Маски" Юлия Сумачева утверждает, что ограничения с постановками номеров для Дайнеко и правда были, но вызвали их исключительно особенности костюма. Двигаться и танцевать, когда размах крыльев Феникса составлял три метра, при их весе в 15 кг. По ее словам, режиссеры всегда стараются сделать выступления масимально эффектными и решают все спорные моменты с артистами. 

Также поговаривали, что после финала Сергей Лазарев и Дима Билан перестали даже здороваться. Однако сами артисты эти слухи опровергают, отмечая, что двойное первое место никак не повлияло на их отношения.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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