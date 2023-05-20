"Я в шоке": известная певица опозорилась из-за своих знаний о Сахалине

"Я в шоке": известная певица опозорилась из-за своих знаний о Сахалине
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незнакомец сделал для звезды открытие

Певица Рита Дакота решила отправиться в тур по российским городам. У нее был намечен концерт в Южно-Сахалинске, но из-за погодных условий довезти ее до места не вышло – пришлось приземляться в Хабаровске. Однако певица не расстроилась, она решила, что спокойно сможет доехать до города на машине.

Дакота поинтересовалась у соседа по креслу, как ей лучше добраться до Южно-Сахалинска, на что собеседник заявил "никак". Он сообщил звезде, что город расположен на острове, который отделен от материковой России. Эта информация поставила ее в тупик.

"Это реально остров! Я в шоке", – рассказала она своим подписчикам в соцсетях после просмотра карты.

Фото: соцсети

В итоге звезда все же смогла добраться до места проведения концерта, но едва не проспала его из-за разницы во времени.

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