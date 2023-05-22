Незадолго до смерти муж Гурцкой сделал резкое заявление о СВО

Незадолго до смерти муж Гурцкой сделал резкое заявление о СВО
Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Чиновник тщательно скрывал свои политические взгляды

При жизни замминистра науки и образования Петр Кучеренко успел обзавестись большим количеством друзей. Многие характеризовали его как очень положительного и отзывчивого человека, и теперь с горестью вспоминают о чиновнике. 

Известный журналист Роман Супер, который после начала спецоперации уехал из России, рассказал, что незадолго до гибели Кучеренко успел с ним побеседовать в последний раз. Он вспомнил, как зашел в кабинет замминистра перед отъездом, чтобы попрощаться. 

Роман утверждает, что чиновник советовал ему бежать скорее и спасать семью. 

"Ты представить себе не можешь степень озверения нашего с тобой государства. Через год ты Россию вообще не узнаешь. Уезжаешь и правильно делаешь", – говорил он.

Кучеренко отмечал, что и сам рад бы уехать, однако уже поздно – ведомство якобы начало забирать у сотрудников заграничные паспорта, да и в других странах из-за его должности у него бы возникли проблемы.

Супер спрашивал у замминистра, как он себя ощущает из-за спецоперации, и тот признавался, что практически не спит на фоне переживаний. Единственное, что его спасает – специальные препараты, которые приходится пить горстями. 

"Мы все взяты в заложники. Никто не может ничего пикнуть. Сразу же раздавят как тлю", – заявлял Петр Кучеренко.

Известно, что смерть чиновника произошла из-за остановки сердца. К этому также могли привести лекарства, которые он бесконтрольно принимал из-за стресса. По данным СМИ, Петра Кучеренко будут хоронить 24 мая на Троекуровском кладбище.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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