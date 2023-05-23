Эксперта "Время покажет" уличили в обмане россиян

Эксперта "Время покажет" уличили в обмане россиян
Фото: соцсети
Кем именно является специалист, никто не знает

Политолога Александра Сытина считают наглым обманщиком. Он прославился после своего участия в эфирах "Время покажет" – народ нередко критикует его за высказывания против России. На этом фоне начал расти интерес к его персоне, и всплыли сомнительные факты его биографии.

Бывший депутат Роман Худяков сообщил, что пытался найти информацию о Центре политических исследований, в котором якобы работает Сытин, и не смог ничего обнаружить. Он не понимает, как на телевидение могли взять человека, деятельность которого вызывает столько вопросов.

"Я бы ему порекомендовал, чтобы он нам просто-напросто объяснил и показал. Человек всегда должен отвечать за свои слова", – отметил Худяков.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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