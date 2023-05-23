В смерти Кучеренко появилось больше подозрительных деталей

В смерти Кучеренко появилось больше подозрительных деталей
Фото: соцсети
Появились подробности инцидента на борту самолета

Гибель замминистра науки и образования Петра Кучеренко была настолько резкой, что многие до сих пор с трудом верят в случившееся. Друзья говорят, что чиновник был крепким мужчиной, который никогда не жаловался на здоровье. На этом фоне люди стали подозревать, что смерть могла оказаться неестественной.

Врачи, которые прибыли в аэропорт после приземления правительственного самолета, установили, что замминистра был уже полчаса как мертв. В причинах вызова у них был указан "приступ эпилепсии". Вместе с Кучеренко на борту была неизвестная женщина, которая представилась врачом, оказывавшим первую помощь. Никто не зафиксировал ее фамилии, сообщает РИА ФАН.

Известно, что сперва волгоградский аэропорт отказал самолету в экстренном приземлении, согласие дали позже Минводы. Очевидцы рассказывали, что замминистру резко стало плохо, он начал задыхаться.

Медики допускают, что муж Дианы Гурцкая мог умереть от сердечных проблем, а мог и оторваться тромб. В беседе с "Пятым каналом" представители частной скорой помощи рассказали, что смерть в самолете от тромбоэмболии – достаточно распространенное явление.

Источник: Московский комсомолец
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