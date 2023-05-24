Обозвавшая "дебилами" россиян Шукшина получила удар

Звезде посоветовали не лезть в жизнь народа

Мария Шукшина недовольна содержанием развлекательных передач на российском ТВ. Она считает, что сейчас людям показывают недостаточно "вдумчивого" контента. Если так будет продолжаться в дальнейшем, то в России будет больше "дебилов" – воспитать хорошее молодое поколение не получится.

При этом она отметила, что не против развлекательных передач как таковых. Но, по ее мнению, телевидение должно быть источником воспитания духовно-нравственных ценностей. Шукшина уверена, что нужно чаще показывать героев Донбасса, чтобы на ТВ было больше "мужественных, смелых и честных" людей, сообщает РИА ФАН.

Актриса подчеркнула, что сейчас главными героями эфира являются люди, которые ничего полезного не сделали для России, пишет Общественная служба новостей.

Ответить ей решил критик Серегей Соседов. Он напомнил, что семейство Шукшиной не является моральным камертном, тем более для всей нации, посоветовав сперва разобраться со своей семьей, а уже потом учить остальных уму-разуму.

"Не надо строить из себя мессию и считать прокурором российской жизни. Пусть займется делами своей семьи!",

– нанес ей удар шоумен.