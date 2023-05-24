Скинувшая одежду Бледанс засветила пикантную деталь - откровенные фото

Артистка предстала на публике в чем мать родила

Эвелина Бледанс, которая выросла на побережье Черного моря, обожает купаться в морской воде в любое время года. Знаменитость не испугает даже низкая тепература и отсутсвие подходящей одежды.

Сейчас актриса отдыхает в Новороссийске. На своей странице в соцсетях она активно делится подробностями досуга. Например, недавно она решила показать народу, как купается в море абсолютно голой.

Звезда появилась на пляже, прикрывшись простыней. В этот момент ее стали снимать на видео, но никакого стеснения у Эвелины это не вызвало. Напротив, она смело скинула с себя все, засветив пикантную деталь своего тела.

После Бледанс полностью зашла в воду и, громко радуясь и крича от восторга, стала плавать, поднимая высоко руки. В этот момент она снова случайно показала свою грудь.

"Баня у моря – мой фетиш. Плавала три раза. Ну и что, что 16 градусов", – написала она под публикацией.

Знаменитость рассказала, что их отлично встретили в Новороссийске, приготовили для нее с подругой вкусные угощения и хорошо попарили в бане. После такого отдыха с живописными видами она в невероятном восторге.