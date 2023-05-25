Мать Собчак разоблачили: купила себе квартиру в Монако

Появились кадры заграничного жилья чиновницы

Известная шоувумен Виктория Боня после своей поездки в Канны вернулась назад в Монако. Она решила показать подписчикам живописные виды города и заснять дома, которые расположены рядом с ее жилищем. Блогер сообщила, что в числе ее соседей сенатор Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак.

Виктория показала многоквартирный особняк, расположенный на береговой линии. Здание было украшено лепниной, садом и резным забором.

"Вот еще вид из моего дома.Там где-то на 4-5 этаже можно увидеть квартиры Нарусовой. Да, у мамы Собчак в этом доме тоже есть гнездышко. Мы соседи", – заявила Боня.





Такое разоблачение она сделала после перепалки с Ксенией в соцсетях. Журналистка высмеяла визит Виктории в Канны на фестиваль, а та, в свою очередь, позвала ее на особую процедуру, чтобы "выгнать всех демонов" из Собчак.