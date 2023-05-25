Зрителей возмутило поведение Барановской на шоу "Мужское/женское"

Ведущая шокировала народ своими заявлениями

Выпуск передачи "Мужское/женское" о детском парикмахере оказался самым скандальным за последнее время. Больше всего зрители возмущены поведением ведущей Юлии Барановской, которая, по их мнению, была слишком "истерична".

В шоу шла речь о конфликте владельца салона красоты для особенны детей и владельцев жилого дома. Мужчина говорил, что часто мастера отказываются работать детей с проблемами развития, поскольку постричь их бывает очень сложно. К тому же для них процедура стрижки часто становится пыткой, из-за чего они начинают кричать.

Барановская, в свою очередь, заявила, что даже в кресле у стоматолога ее дети ни разу не повели себя как-то вызывающе. Такое заявление возмутило даже ее соведущего Александра Гордона, по словам которого, детские походы в парикмахерскую и правда были для него тяжелым испытанием. Зрителей тоже возмутили эти слова телеведущей.

"Очень неприятно было смотреть, как вы затыкали истории про парикмахерскую для детей-аутистов и орали на Тимура, извините, как истеричка",

"Можете сколько угодно возвышать себя за счет своих здоровых детей и относиться с пренебрежением к инвалидам, но это дно",

– написали люди.

По их словам, владелец парикмахерской сделал больше добра в своей жизни, чем Барановская, поэтому он не заслуживает резких комментариев в свой адрес.