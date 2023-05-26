"Пьющая женщина": психиатр поставил диагноз Волочковой после скандала с дочерью

"Пьющая женщина": психиатр поставил диагноз Волочковой после скандала с дочерью
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ребенка пытаются оградить от пагубного влияния матери

Анастасия Волочкова рассказала, что дочь Ариадна не захотела видеть ее на своем выпускном балу. Балерина уверенна, что все это из-за невероятной зависти к ее популярности – девочка боится, что мать будет излишне отвлекать от нее внимание. 

При этом звезда утверждает, что у нее хорошие отношения с наследницей. По ее словам, подросток на постоянной основе принимает участие в ее постановках, сообщает РИА ФАН

Подобные заявления прокомментировал психиатр Василий Шуров. Он утверждает, что дочь не видится с матерью из-за дивиантного поведения Волочковой и ее алкоголизма. Бабушка с дедушкой при этом изо всех сил пытаются защитить ребенка от пагубного влияния родительницы.

"Любая пьющая женщина живет в области мифов и объясняет нелюбовь окружающих к ней исключительно завистью", – заявил эксперт в беседе с "Пятым каналом". 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Контрнаступления не будет: у ВСУ появились большие проблемы

Операцию могут сдвинуть на неопределенный срок

"Газпром" готов поглотить всю Турцию за огромные долги

Компания, однако, отрицает такую возможность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей