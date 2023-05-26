"Пьющая женщина": психиатр поставил диагноз Волочковой после скандала с дочерью

Ребенка пытаются оградить от пагубного влияния матери

Анастасия Волочкова рассказала, что дочь Ариадна не захотела видеть ее на своем выпускном балу. Балерина уверенна, что все это из-за невероятной зависти к ее популярности – девочка боится, что мать будет излишне отвлекать от нее внимание.

При этом звезда утверждает, что у нее хорошие отношения с наследницей. По ее словам, подросток на постоянной основе принимает участие в ее постановках, сообщает РИА ФАН.

Подобные заявления прокомментировал психиатр Василий Шуров. Он утверждает, что дочь не видится с матерью из-за дивиантного поведения Волочковой и ее алкоголизма. Бабушка с дедушкой при этом изо всех сил пытаются защитить ребенка от пагубного влияния родительницы.

"Любая пьющая женщина живет в области мифов и объясняет нелюбовь окружающих к ней исключительно завистью", – заявил эксперт в беседе с "Пятым каналом".