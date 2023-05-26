Дочь Успенской показала пышные формы в откровенном декольте

Девушка продолжает менять себя

В последнее время Татьяна Плаксина кардинально изменила свой внешний вид. Девушка похорошела, сделала пластическую операцию после травмы, после чего стала активно выступать на сцене вместе с матерью. Народ утверждает, что наследница стала невероятно похожа на Любовь Успенскую – не только внешностью, но и манерой исполнения. Сама артистка утверждает, что на путь исправления ее дочь встала благодаря "материнской любви".

Однако девушка не перестала испытывать комплексов по поводу собственной внешности. Не так давно она опубликовала на своей странице в социальный сетях фото, на котором публика не смогла ее узнать. Фигура Плаксиной сильно изменилась, народ подозревает, что дочь артистки сделала пластическую операцию на груди. Ее формы оказались более пышными, чем были ранее – дополнительно их подчеркнуло откровенное декольте.

Сама Татьяна никак не комментировала изменения в своей внешности и не подтверждала, что снова легла под нож хирурга.