"Нам такие не нужны": Виторган призвал выгнать некоторых россиян из страны

Знаменитость поиздевался над некоторыми комментаторами

В минувшую пятницу Минюст расширил список лиц, признанных в России иноагентами. Среди них оказался друг Максима Виторгана – участник группы Би-2. На это знаменитость саркастически отреагировал в своих соцсетях.

Виторган утверждает, что всегда был несогласен с артистом и горячо спорил по любому поводу, лишь бы "быть против". Он подчеркнул, что просит Минюст обратить внимание и на его высказывания.

Актер с издевкой заявил, что нельзя ставить под сомнение решение российского руководства – особенно, когда в стране трудные времена. Также не стоит жаловаться на то, что одни зарабатывали на Родине миллионы, а другие одни копейки, поскольку "Родина лучше знает, кому дать".

"А вы если не готовы к бескорыстной любви, то лучше уезжайте туда, где вам дают. Нам тут, в России, такие не нужны!",

– выпалил Виторган.