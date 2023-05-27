"Нам такие не нужны": Виторган призвал выгнать некоторых россиян из страны

"Нам такие не нужны": Виторган призвал выгнать некоторых россиян из страны
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость поиздевался над некоторыми комментаторами

В минувшую пятницу Минюст расширил список лиц, признанных в России иноагентами. Среди них оказался друг Максима Виторгана – участник группы Би-2. На это знаменитость саркастически отреагировал в своих соцсетях.

Виторган утверждает, что всегда был несогласен с артистом и горячо спорил по любому поводу, лишь бы "быть против". Он подчеркнул, что просит Минюст обратить внимание и на его высказывания. 

Актер с издевкой заявил, что нельзя ставить под сомнение решение российского руководства – особенно, когда в стране трудные времена. Также не стоит жаловаться на то, что одни зарабатывали на Родине миллионы, а другие одни копейки, поскольку "Родина лучше знает, кому дать". 

"А вы если не готовы к бескорыстной любви, то лучше уезжайте туда, где вам дают. Нам тут, в России, такие не нужны!",

– выпалил Виторган.

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