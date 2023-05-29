Высоцкую уничтожили в России

Знаменистость затравили за кулинарные таланты

Последние годы Юлия Высоцкая известна не только как актриса, но и как главный кулинар на российском телевидении. Знаменитость давно ведет шоу на НТВ, которое пользуется большой популярностью. Но не так давно она столкнулась с серьезной критикой в свой адрес.

В Сети всплыли кадры из ранних выпусков "Едим дома", на которых показаны все оплошности молодой Юлии – это рецепты "пышненьких" сырников, горелого шашлыка и йоркширского пудинга. Люди превратили Высоцкую в мем, и близкие к ней люди утверждают, что этим буквально раздавили и уничтожили ведущую.

По данным анонимных источников, знаменитость очень тяжело перенесла такую волну популярности. Сперва у нее даже пропал голос из-за переживаний, из-за чего она вскоре решила уехать из России. В своих соцсетях она стала оставлять записи с намеком для хейтеров.

В комментариях Юлия старается отвечать всем, кто поддерживает ее на фоне шуток из-за ее кулинарных способностей. Других заявлений по поводу своих оплошностей она не делает.

При этом в Сети полагают, что тактика Высоцкой на фоне возросшей популярности оказалась неверной. Она настолько близко к сердцу восприняла происходящее, что упустила возможность повысить доверие аудитории – люди пишут, что если бы она сама посмеялась над своими неудачами, то к ней отнеслись с большим уважением и принятием.