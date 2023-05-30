Бросил жену и уплыл с красоткой: Малахова засняли с другой

Бросил жену и уплыл с красоткой: Малахова засняли с другой
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость вел себя довольно раскованно

Андрей Малахов тщательно скрывает подробности своей личной жизни. Он редко появляется на людях в сопровождении супруги и еще ни разу не показал лицо собственного сына. На этом фоне даже ходили слухи, что телеведущий давно не живет с Натальей Шкулевой, но оформлять развод документально не спешит.

Недавно эти домыслы подогрело появление знаменитости на одном светском мероприятии – Малахов пришел на вечеринку к Виктории Шеляговой. Супруги рядом с ним при этом не оказалось. 

Многие обратили внимание, что телеведущий вел себя довольно раскованно. Он постоянно обнимал и прижимал к себе светскую диву, а позже вместе с ней и другими знаменитостями уплыл на яхте праздновать.

Фото: соцсети

Журналисты отметили, что между Малаховым и Шеляговой давно близкие дружеские отношения. К тому же, она не свободна. Наталья, в свою очередь, признавалась, что совершенно не ревнует супруга к другим дамам, поэтому ведущий спокойно позволяет себе раскованные действия даже в присутствии благоверной.

Источник: 7 дней
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