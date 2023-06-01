Дибров одним словом описал новую ведущую "Кто хочет стать миллионером?"

Журналист впервые прокомментировал рокировку

Дмитрий Дибров прервал молчание по поводу ухода с передачи "Кто хочет стать миллионером?". Он опроверг слова своей супруги о том, что о смене ведущего они узнали из прессы. По словам журналиста, Константин Эрнст лично сказал ему об этом.

Знаменитость утверждает, что воспринял это с пониманием, поскольку телевидение – определенная профессиональная сфера, где ты не можешь быть до конца уверен в завтрашнем дне. И "монополизировать кресло ведущего" нельзя, как бы ни было "горько".

Дибров отметил, что сейчас Юлиана Караулова начала получать проклятия за то, что заменила его в шоу. Он напомнил, что после смены состава ведущих несколько лет назад его тоже критиковали, но после привыкли. Журналист посоветовал зрителям просто поддержать девушку, поскольку ей сейчас тоже нелегко.

Свое отношение к ней он описал одним словом. По словам Дмитрия, девушка является достаточно "умной", поэтому точно справится с работой. По его словам, пару раз ему удавалось посидеть в кресле участника передачи, и он не добрался дальше 200 тыс рублей. Караулова, в свою очередь, смогла получить максимальный приз, передает Общественная служба новостей.