Галкин* получил в России новый удар

Галкин* получил в России новый удар
Фото: соцсети
Артист рискует лишиться большой суммы денег

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА. 

Максим Галкин* крайне недоволен тем, что отрывки с его концертов стали распространяться на просторах Сети. Источники утверждают, что из-за этого билеты на его выступления за границей стали хуже продаваться. На этом фоне он решил добиться удаления всех роликов их интернета, где он плохо высказывается о россиянах, российской власти, спецоперации и своих коллегах, которые поддержали СВО. 

Однако эксперты утверждают, что шансов на это у Галкина* нет. Согласно российскому законодательству, авторские права на ролики ему не принадлежат. К тому же они были опубликованы в свободном доступе, поэтому СМИ имели полное право показывать это в новостях.

Адвокат Вадим Багатурия отметил, что разбирательства обернутся для артиста дополнительной потерей денежных средств, а доказать собственные права так и не выйдет.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также заявляет, что в видео нет никакой информации, которую можно удалить законодательно. В первую очередь потому, что все сказанное является его точкой зрения.

"Он может ее поменять и высказаться об этом", – посоветовал эксперт.

*признан иноагентом

Источник: Blitz+
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