Звезда "Кухни" широко раздвинула ноги в бикини - откровенное фото

Звезда "Кухни" широко раздвинула ноги в бикини - откровенное фото
Фото: соцсети
Артистка похвасталась своей летней формой

Известная актриса Мария Горбань показала, как выглядит ее тело в купальнике перед началом летнего сезона. Знаменитость продемонстрировала фигуру в миниатюрном черном бикини, широко раздвинув ноги.

Видео с доказательством того, что она смогла полностью восстановить форму после родов знаменитость опубликовала у себя на странице в соцсетях. На кадрах она сперва показывает, как выглядела в купальнике на последних месяцах беременности, а позже демонстрирует свой актуальный внешний вид. Звезда "Кухни" подчеркивала позированием стройный живот и длинные ноги, дополнительно хвастаясь бронзовым загаром.

"А вы подготовились к лету?", – спросила она у поклонников.

Фото: соцсети

В комментариях народ стал писать, что Марии очень повезло с генетикой – именно поэтому ей удалось так быстро восстановить тело и отлично выглядеть в бикини. Другие ответили им, что при любой генетике в первую очередь важна работа над собой.

"Шоколадка поперек горла встала", "Мария, восторг и восхищение! Вы супер", "Готовлюсь, но все больше толстею", "Ой, ну настоящая антилопа", – пишут ей люди в комментариях.

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