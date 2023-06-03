Мясников разнесли за постыдную ошибку в эфире "России 1"

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Александр Мясников не является профессиональным ведущим – значительную часть жизни он посвятил врачеванию и управлению клиникой, поэтому иногда во время его работы на ТВ происходят ляпы. Теледоктор может сказать слово неверно, либо допустить иную ошибку в русском языке. На чистую воду его вывела учительница Татьяна Гартман, которая разоблачает всех работников телевизионной сферы.
Она отметила, что в одном из выпусков своей передачи Мясников произнес слово "фобия" с ударением на второй слог, хотя правильно делать это на первый. По словам преподавателя, таких огрехов в речи теледоктора предостаточно.
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